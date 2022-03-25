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Siyaset Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor
Siyaset

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor

Kuşkulu helikopter kazasıyla hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu bugün vefatının 13. yılında anılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 07:19:00 - 2022-03-25 07:20:20
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor. Helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleri ve ilkeli duruşuyla Türk siyasinde iz bıraktı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de, Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlattı:

“Her şeyden önce milletin adamıydı ve milli iradenin yanındaydı. Milli iradeye müdahale edildiği ve herkesin geri durduğu dönemlerde, örneğin 28 Şubat sürecinde cesurca meydana çıktı. (Yazıcıoğlu’nun vefatı) Sadece biz değil, bütün Türkiye kahir ekseriyetle bu hadisenin bir suikast ya da sabotaj olduğuna inanıyor.”

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