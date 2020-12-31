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Aktüel Muhsin Yazıcıoğlu ile Çeçen lider Cevher Dudayev arasında ilginç anı
Aktüel

Muhsin Yazıcıoğlu ile Çeçen lider Cevher Dudayev arasında ilginç anı

Bir helikopter faciasında vefat eden BBP kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Çeçenlere olan sevgisi ve yardımları konuşuluyor. Bugün doğum günü olması sebebiyle gündeme gelen Muhsin Yazıcıoğlu’nun Çeçenler ile olan birlikteliği?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:44:00 -
Muhsin Yazıcıoğlu ile Çeçen lider Cevher Dudayev arasında ilginç anı

Muhsin Yazıcıoğlu, yaşamı boyunca her zaman mazlumların ve garibanların yanında yer aldı. Halk onu kendinden birisi olarak gördü. Dava aşkıyla sürdürdüğü yaşamı boyunca yardıma ihtiyaç kişilerin elinden tuttu. Bunun için her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmedi.

Efsane Çeçen lider Cevher Dudayev, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ziyaretinden sonra şu ifadeleri kullanır: "Parti binasında kalorifer yanmazken odasında paltoyla duran Muhsin Yazıcıoğlu bize 80 bin dolar yardım yaptı"

Çeçenistan konusunda bu derece hassas olan merhum Yazıcıoğlu’nun ziyaretine zaman zaman Çeçenler gelirdi. Yazıcıoğlu’nun yakınlarının anlattıklarına göre Çeçenlerin kalbinde Cevher Dudayev'den sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı yazılıdır.

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