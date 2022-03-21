Muhsin Bayrak, tüm Türkiye'yi çok fena kekledi

Chelsea'yi satın almak için teklifler verilirken, günlerdir kulübe talip olduğunu söyleyen iş insanı Muhsin Bayrak'ın teklif vermediği öğrenildi. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de Bayrak'ın avukatlarının "Yanlış adrese e-posta attığımız için son teklif tarihini kaçırdık" açıklamasına sesli güldüğünü belirterek, "Mail atmasını bilmiyorlar ama Chelsea'ye talipler, yersen" ifadelerini kullandı. Tezel, "Adam bedavadan reklamın kralını yaptı" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Roman Abramovich, Chelsea futbol kulübünü satışa çıkarınca üç büyük şirket teklifte bulundu. Ve günlerdir bu kulübe talip olduğunu söyleyen Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak'ın teklif vermediği ortaya çıktı.

Bayrak'ın avukatları yanlış adrese e-posta attıkları için son teklif tarihini kaçırdıklarını açıkladı.

Sesli güldüm! Mail atmasını bilmiyorlar ama Chelsea'ye talipler, yersen! Ama bizim medya afiyetle bu yalanı yedi, hem de bile bile!

Çünkü yalan da olsa haber ilginçti ve 'tık' getiriyordu! Adam bedavadan reklamın kralını yaptı! Asıl tartışılması gereken budur!

Umarım bir savcı, Bayrak'a soruşturma açar!"