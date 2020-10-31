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Aktüel Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Aktüel

Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-31 13:05:51 -
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bilincinin yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenebildiği bildirildi.

Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği hatırlatıldı.

Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatıldı. Genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

- 55 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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