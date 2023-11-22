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Gündem Muhittin Böcek'e operasyon mu çekiliyor? T 24'ün hedefinde: Başdanışmanı 5 ayrı yerde çalışıyor...
Gündem

Muhittin Böcek'e operasyon mu çekiliyor? T 24'ün hedefinde: Başdanışmanı 5 ayrı yerde çalışıyor...

Yeniakit Publisher
2023-11-22 21:58:00 - 2023-11-22 22:10:19
Muhittin Böcek'e operasyon mu çekiliyor? T 24'ün hedefinde: Başdanışmanı 5 ayrı yerde çalışıyor...

T24 Cengiz Anıl Bölükbaş ve Ege Vural Hükümdar'ın ortak imzasıyla servis ettiği haberinde Muhittin Böcek’in başdanışmanının aynı anda beş yerde çalıştığının ortaya çıktığını aktardı.

Haberde, Sayıştay Başkanlığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılına ait raporuna yer verildi.

Raporda, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü’nde yönetim kurulu üyesi olan Cem Oğuz’un yönetmeliğe aykırı şekilde büyükşehir belediyesi başkan danışmanlığı görevini yürüttüğü ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.

Öte yandan Oğuz’un danışmanlık görevi dışında 4 farklı yerde çalıştığı da öne çıkartıldı.

T 24'ün haberinde, "2019’dan bu yana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başdanışmanlığını yapan Cem Oğuz’un ASAT’taki yönetim kurulu üyeliği dışında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Aldaş’ta yönetim kurulu üyeliği, Antepe İnşaat A. Ş.’de yönetim kurulu başkanlığı ve Ankara Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi görevlerini sürdürerek aynı anda beş farklı yerde çalıştığı öğrenildi." denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

T24 tarafından servis edilen haber, "Antalya’ya İYİ Partili adayı kazandırmak için CHP’li adayın ayağını kaydırma operasyonu mu? Peki T24 bu işin neresinde?" sorularını da beraberinde getirdi.

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