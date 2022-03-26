Muhittin Böcek gönlündeki adayı açıkladı! CHP fena karışacak

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Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği ve CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı için tartışmalar sürüyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tanımıyla Zillet İttifakı hem "seçime hazırız" edebiyatı yapıyor hem içerisinde adeta taht müdalesi veriyor.

Zillet'te durum böyle devam ederken CHP içerisinde de 'aday ben olacağım' kavgası yaşanıyor.

Herkes kendine özgü mücadele ediyor!

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri ön planda.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalarla belediye başkanlarına adate "herkes işine baksın" mesajı gönderiyor. Büyükerşen ve Yavaş'ın sessiz sedasız kulis çalışmaları yaptığı iddia edilirken İmamoğlu ise yaptığı hamlelerle açık açık aday olacağının sinyallerini veriyor.

CHP fena karışacak!

Parti içerisinde bu gelişmeler yaşanırken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek CHP'yi karıştıracak ifadeler kullandı.

CHP'nin Antalya'da düzenlediği İktidara Hazırız-Büyük Örgüt Buluşması'nda konuşa Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz" dedi.

Muhittin Böcek'in bu sözleri salondaki partililer tarafından uzun süre alkışlandı. Siyaset uzmanları, partide büyük bir kesimin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yana tavkır takındığı biliniyorken Böcek'in bu sözlerini "CHP fena karışacak" şeklinde yorumladı.