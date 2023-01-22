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Ekonomi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne öğretim üyesi alınacak
Ekonomi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne öğretim üyesi alınacak

Işık Üniversitesi’nin akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 14:04:00 -
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne öğretim üyesi alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 9. Maddesinde belirtilen evrakları; Profesör kadrosu için 6; Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Akademik Birime; Profesör kadrosu için Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru adresi

Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No:2 Şile / İstanbul

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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