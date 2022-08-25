  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gaziye de bu yapılır mı? Şeytanın aklına gelmez ! İsmet İnönü’nün teklifini reddettiği için…

İbrahim Tatlıses kaza geçirdi

Yine bir CHP klasiği… Ak Parti yaptı, İBB çöktü!

Onlarca ülke altın ve doları bırakıp onu toplamaya başladı! Yatırım yapacaklar dikkat... Türkiye'de tonlarca var

Gülşen’in rezil sözlerini hatırlattı… Melih Gökçek’ten milyonlarca imam hatipliye çağrı!

Bayraktar TB2 SİHA'lar için bakın hangi ülkeler Türkiye'nin kapısını çaldı! Şaşkına döndüler

AK Parti'den haddini aşan Gülşen'e cevap

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'in İmam Hatiplileri hedef alan hadsiz sözlerine tepki!

İmamoğlu’nun son oyunu! Bir yığın anlatım, ama ‘kent parkı’ ortada yok!

21 yaşındaki araca 130 bin TL harcadı! Satış fiyatı şaşkına çevirdi
Ekonomi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi alacak

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 14:48:00 -
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Işık Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacak.

İlan Tarihi: 25.08.2022
İlan Bitiş Tarihi: 08.09.2022

BAŞVURU EVRAKLARI
•          İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)
•          YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,
•          Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi)
•          Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,
•          Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya
•          Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)
•          Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan “Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu” (Puanlamaya esas bütün faaliyetler belgelenir.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23