Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Işık Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacak.

İlan Tarihi: 25.08.2022

İlan Bitiş Tarihi: 08.09.2022

BAŞVURU EVRAKLARI

• İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)

• YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,

• Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi)

• Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,

• Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya

• Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)

• Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan “Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu” (Puanlamaya esas bütün faaliyetler belgelenir.)

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