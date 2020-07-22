Mühendislik bölümleri taban puanları YKS 2020 başarı sıralaması

YKS sınavlarının sona ermesiyle birlikte sınava giren öğrenciler bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamasını merak ediyor. Puan hesaplaması yapan öğrenciler hangi bölüm için kaç puan gerektiğini merak ediyor. 2020 YKS sonrası tercih yapacak öğrenciler geçtiğimiz yılki puanları araştırıyor. yokatlas.yok.gov.tr adresinden geçtiğimiz yılki taban puanlar ve başarı sıralamaları duyurulmuştu. İşte, Mühendislik bölümleri taban puanları başarı sıralaması!

2020 Mühendislik kontenjanları

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.

YKS tercihleri ne zaman?

2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

YÖK atlas nasıl kullanılır?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrenciler için oluşturduğu YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban ve tavan puanları görüntülenebiliyor.

YÖK Atlas tercih robotu ile AYT ve TYT puanlarınızı da hesaplayabilirsiniz.

YÖK atlas tüm mühendislik bölümleri taban puanları için tıklayın

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İşte 2020 mühendislik bölümleri taban puanları 2020 başarı sıralaması