Muhasebecilerin tahsilat sıkıntısı

Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, “Odamıza bağlı 374 üyemiz var. Mesleğini seven ve sorumluluklarını en üst seviyede tutan meslektaşlarımızın bugünlerde en çok yaşadığı sıkıntı ise tahsilat yapma sıkıntısı” dedi.

Ekonomik sıkıntılardan kendilerinin de etkilendiğini belirten Bahadır Baş, “İlimizde bulunan tüm mali müşavir arkadaşlarımız tahsilatlarda sıkıntı yaşıyor. Müşterilerimizin yarısından para alamıyoruz ve bizim mesleğimizde ücret alamadığımızda hizmet yasağı var. Aslında disipline sevk edilsek ceza alabiliriz ama ekonomik kriz var ve bunun en fazla vurduğu mesleklerden biri de muhasebecilik, mali müşavirliktir. Çünkü insanlar önce işçisinin maaşını, elektriğini suyunu, ham maddesinin parasını ödüyor. Ödeme planında en sonlarda olduğumuz için bize para kalmıyor. Türkiye büyük bir ülke. Bu durumun da altından birlik ve beraberlikle kalkacağız inşallah” diye konuştu.