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Ekonomi Muhasebe programı seçerken dikkat!
Ekonomi

Muhasebe programı seçerken dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-10-21 17:27:00 -
Muhasebe programı seçerken dikkat!

Bilsoft Yazılım Müşteri Hizmetleri Müdürü Feyza Akdemir, ön muhasebe programı seçerken programın sunduğu özelliklerin işletmenin ihtiyaçlarını karşıladığını gözlemlemenin önemli olduğunu söyledi.

KOBİ’ler iş süreçlerini daha verimli ve düzenli bir şekilde yönetebilmek adına genellikle ön muhasebe programlarına yönelmekte. Bu nedenle ön muhasebe programı seçerken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Bilsoft Yazılım Müşteri Hizmetleri Müdürü Feyza Akdemir ön muhasebe programı seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
Feyza Akdemir kolay kullanımın önemli olduğunu belirterek, “İlk adım olarak işletmenin ihtiyaçlarını belirlemek önemlidir. İşletme, hangi fonksiyonlara ihtiyaç duyduğunu ve programdan neler beklediğini analiz etmelidir. Kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olmalıdır. Karmaşık ve anlaşılması zor bir program, personelin zamandan tasarruf etmesini engelleyebilir. Özellikle muhasebe departmanı ile diğer departmanlar arasında veri paylaşımı gerekmektedir. Bu nedenle programın diğer yazılımlarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilmesi önemlidir. Vergi düzenlemeleri, yasal değişiklikler veya işletme ihtiyaçları gibi sebeplerle programın sürekli olarak güncellenmesi gerekebilir. Bu nedenle program sağlayıcısının düzenli güncellemeler ve teknik destek sunması önemlidir. Programın, işletme bütçesine uygun olması ve fiyat-performans açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca programın sunduğu özelliklerin işletmenin ihtiyaçlarını karşıladığını gözlemlemek de önemlidir. Programı kullanan diğer işletmelerin deneyimlerini ve referanslarını incelemek önemlidir. İşletmelerin programı nasıl bulduğu, programın güvenilirliği ve kullanılabilirliği hakkında yapılan yorumlar, işletme için bir yol gösterici olacaktır” dedi.
Müşteri Hizmetleri Müdürü Akdemir, son olarak ise “İş süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetebilir, maliyetleri düşürebilir ve daha sağlıklı kararlar alınabilir. Bilsoft Yazılım olarak 2005 yılından beri 100 binin üzerinde referansımızla birlikte büyümeye ve gelişmeye devam etmekteyiz. Kullanıcılarımızın program hakkında talep ettiği destek ve taleplere cevap verebilmek için 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

 

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