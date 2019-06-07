Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı

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AK Partili isimlerle boy boy fotoğraf çektiren Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında İmamoğlu güzellemesi yaptı.

CHP’yi öven yazıları ile tanınan Sarıkaya, kendisini sık sık AK Partili isimlerle yan yana gösterip fotoğraflar çektirirken diğer yandan kaynağı belirsiz bilgilerle AK Parti içerisinde "fitne" çıkmasına yol açacak yazılar yazmaktan da geri durmuyor.

AK Partili isimlerle sık sık boy gösteriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AK Partili Mustafa Şentop'u ziyaret eden Sarıkaya, Şentop’un en yakınındaki koltuğa oturarak poz vermişti.

Şanlıurfa AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Sarıkaya, burada plaketlerle karşılanmış ve AK Partili Hüseyin Yayman'ın elinden ödül almıştı. Ancak aynı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’ndan yana tavrını koyarak tarafını belli etmekten geri durmadı.

AK Partili isimlerle yanyana gözükerek itibar elde etmeye çalışan Sarıkaya, yazılarında ise AK Parti aleyhine söylemlerle ortaya çıkıyor.

İmamoğlu’nu cilaladı, AK Parti’yi suçladı

YSK’nın seçim kurulları ile ilgili kararını eleştirdiği bugünkü yazısında AK Parti’de etkin bir isimden duyduğunu iddia ettiği sözleri aktaran Sarıkaya, İmamoğlu’nun Karadeniz turunda büyük bir ilgiyle karşılandığını belirterek bunun da sebebinin AK Parti’nin "Pontus, Rum" yakıştırması yapması olduğunu iddia etti.

Sarıkaya "AK Parti’nin etkin bir ismine neden böyle bir propaganda yoluna gittiklerini sordum, kendisi de şaşkındı 'Ben de bir anlasam…' yanıtından fazlasını söyleyemedi. 'Tam da seçmenin kantarın topuzunu biraz fazla kaçırdığına inandığı bir dönemde bu tarzdan gereksiz açıklamalara giriliyor. Hoş da değil…' demekle yetindi." diye yazdı.

Baş köşede ağırlanmaya devam edilecek mi?

Bütün AK Partilileri töhmet altında bırakarak kaynağı belirsiz bir şekilde isim vermeden bilgi aktarımlarında bulunan Sarıkaya’nın "AK parti içinde fitne çıkarmaya çalıştığı" yorumları yapılırken AK Partili isimlerin buna rağmen Sarıkaya ile görüşüp, ona ödül vermeye devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

İşte Sarıkaya’nın yazısından o bölüm;

" (...)

Memleketi Trabzon’dan başlayıp, Giresun ve Ordu mitingleri ile Karadeniz mitinglerini tamamladı.

CHP’li yetkililerin de vurguladığı gibi, bir ilgi bekleniyormuş ama bu seviyeye çıkması onları da şaşırtmış.

Geçmişte Demirel, “Hamsi kavağa çıkar mı?” sözü üzerine ANAP lideri Mesut Yılmaz’ın Karadeniz sahilinde yakaladığı avantajı, şimdi rakiplerinin “Pontus- Rum” yakıştırması yaptığı İmamoğlu edindi.

Rakipleri altın tepside sundu, bundan sonra tersine dönmesi de olanaksız…

AK Parti’nin etkin bir ismine neden böyle bir propaganda yoluna gittiklerini sordum, kendisi de şaşkındı “Ben de bir anlasam…” yanıtından fazlasını söyleyemedi.

“Tam da seçmenin kantarın topuzunu biraz fazla kaçırdığına inandığı bir dönemde bu tarzdan gereksiz açıklamalara giriliyor. Hoş da değil…” demekle yetindi.

PROPAGANDANIN DİLİ

Dikkat çeken ise bu yakıştırmalarda bulunanların, il başkanı, milletvekili, bakan yardımcısı seviyesindeki isimler olması...

Bunun bir merkezden planlanan propaganda aracı halinde kullanıldığı izlenimini vermesi…

AK Parti, yerel seçimin başlangıcında tanzim satış mağazaları ile başlayıp, kabzımallar, pazarcılar, Kürt seçmene yönelik propaganda dilinde yaşadığı sıkıntıyı anlaşılan o ki devam ettiriyor.

AK Parti’nin propaganda araçlarının kullanımı konusunda yetkin isimlerinin, bu dile tepkili olduklarını belirtebilirim.

Beklentileri rakibe yarar getiren dilden uzaklaşılıp, AK Parti’nin İstanbul’a yaptığı yatırımları anlatan söyleme yer açılması…

Seçime iki hafta kala, pazartesi gerçekleşecek yoğun propaganda bombardımanının dilinin de ağırlıklı olarak bu yönde olacağını belirttiler.

İMAMOĞLU’NA TAVSİYE

CHP tarafı ise rakibin söylemlerinin kendisine getirisinin keyfini sürüyor…

Aktardıklarına göre pazartesi başlayacak yoğun tempo öncesi İmamoğlu’na biraz dinlenmesi tavsiye edilmiş.

Bir iki gün kamuoyu önünde görülmemesi, elzem olan kişiler dışında kimseyle temas etmeden dinlenmesi tavsiye edilmiş.

Pazartesi ola hayrola…"

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