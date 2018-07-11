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Muharrem'i çekti diye kovuldu! CHP'de fotoğraf skandalı!

24 Haziran sürecinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin fotoğraflarını çeken Ziya Köseoğlu'nun partideki 25 yıllık görevine son verildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:42
Muharrem'i çekti diye kovuldu! CHP'de fotoğraf skandalı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan koltuk savaşı, günden güne şiddetleniyor.

Kurultayın toplanması için imza toplama hareketi hızla devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'ye yakın isimleri mercek altına aldı.

25 YILLIK EMEK

İnce'yle birlikte hareket eden herkesi partiden uzaklaştırmaya çalışan CHP Lideri'nin son kurbanı, partinin 25 yıllık fotoğrafçısı oldu.

KILIÇDAROĞLU KOVDURDU

24 Haziran sürecinde Muharrem İnce'nin fotoğraflarını çeken Ziya Köseoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden kovuldu.

Köseoğlu, Kemal Kılıçdaorğlu'nun Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a yürümesine de katılarak, her adımda CHP Lideri'nin fotoğrafını çekmişti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:42
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. CHP
  4. Fotoğrafçı
  5. Skandal

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  • yıldızyıldız1 sa önce
    bunların vefası bu kadar işte.
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