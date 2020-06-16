  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Muharrem Usta, alacaklarını bağışladı

Trabzonspor Kulüp eski Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulüpten geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL’lik kısmını bağışladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:00:30 -
Muharrem Usta, alacaklarını bağışladı

Trabzonspor Kulüp eski Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulüpten geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL’lik kısmını bağışladı.


Konuyla ilgili Trabzonspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL‘lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır. Yönetim kurulumuz, bu uzlaşma neticesinde Sayın Usta’ya yönelik açmış olduğu tüm davalardan feragat etmiştir. Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta’ya göstermiş olduğu özveri ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı