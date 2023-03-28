Recep İvedik de onu sattı! Muharrem İnce'ye vuran vurana...

Muharrem İnce tepki gördüğü 'sözde sanatçılar' çıkışı sonrası özür diledi. "John Steinbeck, ‘Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz’ der. Üzerimize çok gelindi" diyerek açıklama yapan İnce şunları söyledi:

"Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır."

İnce'yi son günlerde sık sık eleştiren Şahan Gökbakar bu özrü yeterli bulmadı.

Oyuncu, paylaşımında "Kalabalıkta yapılan ayıbın, tenhada özrü olmaz. Biraz ince oldu ama anladın sen onu. Seviiiiiim kooooş" dedi.



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