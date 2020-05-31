Muharrem İnce’nin şovuna Ahmet Hakan cilası

Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ekranlara verilmesini gerekçe gösterip terk ederek işi şova döken CHP’li eski milletvekili Muharrem İnce’ye Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’dan cila gecikmedi.

Bugünkü yazısında İnce’ye methiyeler dizen Hakan, “şovmen İnce’yi” ‘olay adam’ olarak tanımlarken, yaşanan hadiseden de CHP’lilerin ders çıkarması gerektiğini öğütlemekten de geri durmuyor.

Muharrem İnce'yi övmeye devam eden Ahmet Hakan, İnce'nin 8 buçuk saat konuşsa bu kadar popülarite elde edemeyeceğini belirttikten sonra "Adam işi biliyor kardeşim." diyerek dizdiği methiyesindeki son cilasını da çekiyor.

İşte Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısının konuya ilişkin kısmı:

“Muharrem İnce’nin durumuna şöyle bir bakalım:

Şu anda partisinde hiçbir görevi yok.

Partisinin ilçe yönetim kurulu yedek üyesi bile değil.

Söyleyeceği sözlere kulak kesilmeyi gerektirecek bir durum yok.

Gündemde değil.

Muharrem İnce olayından CHP’lilerin çıkarmaları gereken bir ders var

Örgütsel bir yapıyı kontrol etmiyor.

Milletvekilleri yok.

İl başkanları yok.

Kürsüsü yok.

Bırakın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Engin Özkoç kadar bile imkâna sahip değil.

*

Bütün bu dezavantajlara rağmen...

Öyle yapıyor, böyle yapıyor ve ekmeğini taştan çıkarıyor.

*

İşte bakın:

Çıktığı televizyon programını terk etti ve bir anda “olay adam” oluverdi.

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Televizyon kanalından yapılan açıklamaya göre...

Programa çıkmadan önce kendisine “Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını yayınlayacağız” denmiş. O da bunun üzerine “Tamam ama ben de sizi eleştiririm” demiş.

*

Fakat sadece eleştirinin yeterince ses getirmeyeceğini düşünen Muharrem İnce, programda ne yaptı?

Tuttu, gürültülü bir şekilde yayını terk etti.

*

Şu kadarını söyleyeyim:

O programda sekiz buçuk saat konuşsaydı...

Elde ettiği şu popülaritenin kıyıcığına bile yaklaşamazdı Muharrem İnce.

Kısacası...

Adam işi biliyor kardeşim.

*

Buna karşılık...

Koskoca genel merkezi olan, milletvekilleri olan, genel başkan yardımcıları olan, Özgür Özel’i olan, Tuncay Özkan’ı olan, Faik Öztrak’ı olan, belli bir medyası olan, devasa bir örgütsel yapısı olan, Meclis imkânları olan, belediye başkanları olan...

Kemal Kılıçdaroğlu ise...

Duruyor, duruyor, duruyor...

Ve bir türlü helva yapmıyor, yapamıyor.

*

Muharrem İnce’yi stüdyoyu terk etti diye göklere çıkaran CHP’liler, gözlerini kapatıp üç saniyeliğine meselenin bu boyutunu düşünseler çok daha iyi ederler gibi geliyor bana.”