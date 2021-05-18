Muharrem İnce’nin partisinde kimler var? Memleket Partisi kadrosu | Memleket Partisi MYK listesi
Muharrem İnce, CHP’den dışlanmasından sonra soluğu Memleket Hareketi olarak bilinen oluşumda almıştı. Memleket Hareketi çatısı altında Türkiye’yi dolaşan Muharrem İnce, CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ni kurma kararı aldı. Adeta yılan hikayesine dönen Muharrem İnce’nin parti kurması, sonunda nihayete erdi. Muharrem İnce, Memleket Partisi’ni resmen kurdu. Kurulan Memleket Partisi’nin logosu belli olurken, Muharrem İnce’nin partisinde kimlerin olduğu ve Memleket Partisi kadrosunda yer alan isimlerin kimler olduğu merak edilir oldu? Peki Muharrem İnce’nin partisinde kimler var? İşte Memleket Partisi kadrosu…
CHP’den zehir zemberek sözlerle istifa eden Muharrem İnce sonunda partisini kurdu. Muharrem İnce, parti kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvurusunu yaptı. Parti Genel Merkezi'nde MYK'sini açıkladı. Peki Muharrem İnce’nin partisinde kimler var? İşte Memleket Partisi kadrosu.
Memleket Partisi MYK listesi
Muharrem İnce: Genel Başkan
Gaye Usluer: Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü
Hakkı Aklın: Genel Sekreter
Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı
Özcan Özel: Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü
Serhat Galip ve Nurban Demirbağ: Genel Başkan Yardımcıları
Mevlüt Dudu ve Mert Ünlü Yürir: Genel Sekreter Yardımcıları