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Muharrem İnce'nin ilk durağı Saadet Partisi oldu!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayları ziyaretleri kapsamında ilk olarak Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:43
Muharrem İnce'nin ilk durağı Saadet Partisi oldu!

24 Haziran’da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adayları ziyaretleri kapsamında ilk olarak SP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

Beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte SP Genel Merkezi’ne gelen Muharrem İnce, Karamollaoğlu’nun makam odasına geçti. İki Cumhurbaşkanı adayı burada tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi.

Görüşme daha sonra basına kapalı şekilde devam etti. İnce ile Karamollaoğlu’nun görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:43
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