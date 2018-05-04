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Muharrem İnce'nin annesi oğlunun adaylığıyla ile ilgili açıklama yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Muharrem İnce ismi üzerinde karar vermesinin ardından Muharrem İnce’nin memleketi Yalova’ya bağlı Elmalık Köyünde yaşayan İnce’nin annesi aday açıklama törenini Elmalık Köyü'ndeki evinde izledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:09
Muharrem İnce'nin annesi oğlunun adaylığıyla ile ilgili açıklama yaptı

CHP tarafından Ankara Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen aday açıklama törenini televizyon başında izleyen Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce, oğlu ile en son 10 gün önce yüz yüze görüştüğünü belirterek, "En son görüşmemizde değil ama daha önceki görüşmelerimizde Cumhurbaşkanlığını istediğini bana söylemişti" dedi. Oğlu için dua eden anne Zekiye İnce, "Allah oğlumu kötü insanlardan korusun" dedi.

"İLLA OLACAĞIM, İLLA OLACAĞIM"

Kendisinin Cumhurbaşkanı olacağını "İlla olacağım, illa olacağım" şeklinde hep söylediğini de belirten Zekiye İnce, " Muharrem şimdiye kadar benim oğlumdu. Ama artık bundan sonra tüm Türkiye’nin oğludur" dedi.

Gururlu olduğunu belirten Muharrem İnce’nin teyzesi Nezaket Nazire Düzyürek ise "Muharrem ile gurur duyuyorum. Bu işi başaracağına da gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 12:09
  1. Ankara
  2. Muharrem İnce
  3. Cumhurbaşkanı adayı muharrem ince
  4. Yalova

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