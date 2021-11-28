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Siyaset Muharrem İnce'den skandal hareket... Tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca...
Siyaset

Muharrem İnce'den skandal hareket... Tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin esnaf ziyaretleri sırasında sokakta tanışmak istediği çocuğun "Arap" olduğunu öğrenince sırtını dönerek yoluna devam etmesi büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 15:02:00 - 2021-11-28 15:03:06

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. İnce, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ziyaretlerde bulundu. Partililerle sokakta yürüyen incenin bir çocukla diyaloğu ise gündem oldu.

Çocukla tanışmak istedi

Çocuklarla ve gençlerle iletişim kurduğu görüntüler vermeyi önemseyen İnce sokata gördüğü küçük bir çocukla tanışmak istedi. İnce kalabalıktan çekinen çocuğa, "N'aber? İyi Misin? Gel tanışalım seninle" dedi.

Arap olunca sırtını dönerek yoluna devam etti

Çocuğun bu sözlerden cesaretle elini uzattığı sırada aile üyelerinden biri İnce'ye 'Arabi, Arabi' şeklinde Türk olmadıklarını Arap olduklarını söyledi.

İnce bunun üzerine, "Arabi!" diyerek sırtını dönerek yoluna devam etti. İnce'nin küçük çocuğa karşı bu tavırları sosyal medyada gündem olurken tepkilere neden oldu.

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