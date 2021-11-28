Muharrem İnce'den skandal hareket... Tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca...

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. İnce, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ziyaretlerde bulundu. Partililerle sokakta yürüyen incenin bir çocukla diyaloğu ise gündem oldu.

Çocukla tanışmak istedi

Çocuklarla ve gençlerle iletişim kurduğu görüntüler vermeyi önemseyen İnce sokata gördüğü küçük bir çocukla tanışmak istedi. İnce kalabalıktan çekinen çocuğa, "N'aber? İyi Misin? Gel tanışalım seninle" dedi.

Arap olunca sırtını dönerek yoluna devam etti

Çocuğun bu sözlerden cesaretle elini uzattığı sırada aile üyelerinden biri İnce'ye 'Arabi, Arabi' şeklinde Türk olmadıklarını Arap olduklarını söyledi.

İnce bunun üzerine, "Arabi!" diyerek sırtını dönerek yoluna devam etti. İnce'nin küçük çocuğa karşı bu tavırları sosyal medyada gündem olurken tepkilere neden oldu.