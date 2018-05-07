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Muharrem İnce'den skandal açıklamalar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. İnce'nin ayrıca FETÖ'ye güzelleme yaptığı görüntüler de arşivlerden çıktı. Muharrem İnce, teröristbaşı Fetullah Gülen'in beddualarını "Canı yanmış birinin müthiş bir feryadı" olarak yorumladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:44
Muharrem İnce'den skandal açıklamalar

A Haber'de yayınlanan UNUTMA programında arşivden Muharrem İnce'nin daha önce sarf ettiği cümleler ekranlara taşındı. Onlara arasında asıl dikkat çeken ise 17-25 Aralık sürecinin hemen sonrası Pensilvanya'daki ininde saklanan FETÖ elebaşının bedduası hakkında İnce'nin yaptığı yorumdu. Bir televizyon programında İnce'ye teröristbaşı FETO'nun bedduası ve açıklamaları hakkında "Ne düşünüyorsunuz; neler görüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz?" soruları yöneltilmişti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bu soru karşısında FETÖ'ye güzelleme yaptı.

İLK MİTİNGDE AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk mitinginde ağzındaki baklayı çıkardı. Terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Hatta tepki çeken o cümlelerin üzerinden daha dakikalar bile geçmeden, ikinci bir adım daha attı!

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:44
  1. FETÖ
  2. Muharrem İnce
  3. Selahattin Demirtaş
  4. CHP

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