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Siyaset Muharrem İnce'den sert sözler: Kanıtınız varsa...
Siyaset

Muharrem İnce'den sert sözler: Kanıtınız varsa...

Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun rüşvet iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kanıtınız varsa ortaya koyun" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:45:00 -
Muharrem İnce'den sert sözler: Kanıtınız varsa...

Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. İnce, "Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun" açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İnce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi 'Sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum."

"Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP’nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun."

2-Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP’nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda Millet İttifakı’nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini söylemişti.

"Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Sadece o değil. Muharrem Bey henüz ayrılmış değil. İttifakın içinde geçmişte yer alıp CHP olabilir veya bir başkası. Buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere ciddi paralar verilerek ve onların çevresiyle beraber 'acaba ayrı bir parti kurdurtabilir miyiz?'. Böyle bir özel çaba var. Bunun için de çabaların gösterildiğini, belli kişilere teklif götürüldüğünü biliyorum. Paradan hiç korkmayın, hiç çekinmeyin. Doğrudan doğruya belli kişilerin arayıp 'uçak biletin, 5 yıldızlı otelde yerin hazır. Gel buraya oturalım, konuşalım ve bu işleri halledelim' dendiğini de gayet iyi biliyorum. Bu bilgiler hemen hemen doğrudan bize geliyor."

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Yorumlar

sizofren savar

HAHAHAHA CHP KENDİ ARKADASLARINA BİLE YALAN VE İFTİRA ATMAKTAN GERİ DURMUYOR.. CHP DEMEK YALAN MAKİNESİ DEMEK..
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selim

vayy ka.a ya bak ne istihbarati var !!! herseyden haberi var sadece dunyadan bi haber zeka o.urlu
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