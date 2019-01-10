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Muharrem İnce'den seçim açıklaması: Bu sefer de olmazsa yapacak bir şey yok artık

CHP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa ziyareti sırasında, her zamanki gibi kazanacaklarını söyledi, ardından,"Bu sefer de bu millet ders vermezse yapacak bir şey yok artık" dedi.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:54
Muharrem İnce'den seçim açıklaması: Bu sefer de olmazsa yapacak bir şey yok artık

Muharrem İnce, CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i, Nilüfer Belediye binasında ziyaret etti. Mustafa Bozbey’e moral ziyaretinde bulunan İnce, Bozbey’in her zaman yanında olduğunu belirtti.

Her seçimdeki gibi kazanacaklarını söyledi

Bursa’yı Bozbey’in kazanacağına iddiaya bile girebileceğini söyleyen İnce, “Önemli bir seçime giriyoruz. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı olarak partimizden gösterilen Mustafa Bozbey’e destek ziyaretine geldik. Benim kulağım deliktir, Bursa’da ilginç bir hava esiyor. 7’den 70’e herkes Bozbey diyor. Bugünlerde televizyonlarda gerçekler konuşulmaz. FETO iadesi konuşulur, mesela sınır ötesi harekat, asgari ücret zammı, indirim konuşulur. 31 Mart’tan sonra indirim konuşulmaz, kaşıkla verdiklerini kepçeyle alacaklar." dedi. 

İrancı Eren Erdem'e sahip çıktı

"Eren Erdem arkadaşımıza ne olduğunu biliyorsunuz, tahliye edildikten hemen sonra tutuklama kararı çıkıyor." diyen İnce, sözcü Brunson'a bağlayarak, "Amerikalı rahibe ne oldu peki, mahkeme sonucu kesinleşmeden uçak hazır bekliyordu. Demek ki bir şeyler için birilerine söz vermişsiniz. Rahibin başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

 

"Yapacak bir şey yok artık"

İnce, "Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Bu sefer de bu millet ders vermezse yapacak bir şey yok artık” dedi ve ekledi:

Ayrıca bu dersi verirken de Nilüfer gibi bir ilçeyi 20 yıl yönetip burayı Türkiye’nin göz bebeği haline getiren Bozbey’e güveniyoruz. Eksik kaldığı herhangi bir yerde emrindeyiz ve sonuna kadar destekliyoruz” 

İnce'den taktik alacakmış

Muharrem İnce’den taktik almak için buluştuklarını belirten Bozbey, “Çok önemli bir seçime gittiğimizin farkındayız. Yapacağımız bu yerel seçim sonucunda inanıyorum ki Türkiye’nin kentleri gülümseme adına bir başlangıç yapacak. En başta Bursa gülümseyecek” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:54
  1. Muharrem İnce
  2. CHP
  3. Mart 2019
  4. Bursa
  5. Mustafa Bozbey
  6. Nilüfer Belediyesi

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