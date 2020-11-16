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Siyaset Muharrem İnce’den ‘ortak anayasa’ açıklaması
Siyaset

Muharrem İnce’den ‘ortak anayasa’ açıklaması

CHP’den dışlanan Muharrem İnce, İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ’ın CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 2018 yılında ortak anayasa çalışması yaptığı açıklamasıyla ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:33:00 -
Muharrem İnce’den ‘ortak anayasa’ açıklaması

'1000 Günde Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce, Çankırı'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

İnce, ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklama yaptı. İnce, 'Memleket Hareketi' olarak Türkiye'yi gezmeye, dert dinlemeye devam ettiklerini belirterek "Bugün Çankırı'dayız ve 47'nci ilimizdeyiz. Bugün burada insanlarımızı dinliyoruz. Türkiye’yi karış karış gezip derin yoksulluğu gündeme getirmek istiyoruz. Türkiye zor bir kış geçirecek. Biz 'Memleket Hareketi' olarak bu iktidara da bu muhalefet yapısına da karşıyız. Bunların alayını göndermek lazım" diye konuştu. İnce, CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin ortak anayasa hazırlığı iddialarıyla ilgili soruya da "O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Çelişkili açıklamalar yapmak, bir 'yaptık' bir 'yapmadık' demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Muhalefetin umut olabilmesi için tutarlı, ilkeli bir politika uygulaması gerekir." şeklinde cevap verdi.

 

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Yorumlar

Ceyhan

Bu adamın derdi de millet değil varsa yoksa kendi egoları.... Partideyken sesi bu kadar çıkmıyorsa bunun derdi de koltuk demektir.
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Egeli

CHP adam yerine koymadıki seni kullan at tek seferlik mendil gibisin gel bakalım muhharemmm diyen adamın amacı farklı
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