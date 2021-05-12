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Siyaset Muharrem İnce'den olay Abdullah Gül çıkışı! "Ortaya çıkacak..."
Siyaset

Muharrem İnce'den olay Abdullah Gül çıkışı! "Ortaya çıkacak..."

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni kuran ve partileşme sürecini başlatan Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, 2018'de 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı için muhalefetle görüştüklerini açıklaması üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 12:09:00 -
Muharrem İnce'den olay Abdullah Gül çıkışı! "Ortaya çıkacak..."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti Ankara Milletvekili olmasına rağmen, muhalefetin CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çatı aday olarak çıkarmak istediği Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf etti.

Babacan, bir özel televizyon kanalında Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını belirterek, "Görüşmelerin tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim. O gün gelip de siz ortak aday olsanız, sizi de destekleyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursaydı, o gün o iş olurdu" dedi.

Bu sözler kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, Ali Babacan'ın ihanet itirafı üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Sabah'ın haberine göre Muharrem İnce, "Dostların yaptığı açıklamalardan 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığının masada olduğunu, ciddi ciddi düşünüldüğünü öğreniyoruz. Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak" dedi.

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Yorumlar

yaşar anıt öldü mü? sanmıyorum siyasi varisi gul var:

27 Nisan ordu faşizminin hükümet üzerine hücum günlerini hatırlayın, bir de ona karşı çıkarılan aday aptıla gul' ü! Bugünkü chp' li aptıla gul' ü hatırlamanıza gerek yok, olay canlı çünkü!
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