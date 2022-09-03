Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a çok sert sözler! 'Aşıları tam mı bunun?'

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Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, "Audi A8'e biniyor" iddiasına çok sert ifadelerle cevap veren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Belediye beslemesi mangır Merdan beni Audi A8 sahibi yapmış. Ne bende ne de sülalemde var. Bulursa ona bağışlarım. Alınan, satılan her şey kaynağı ile kayıtlı, ispatlı." dedi.

'Aşıları tam mı bunun?'

Merdan Yanardağ'ın CHP'den maaş aldığı iddiasını yineleyen Muharrem İnce, Twitter hesabından paylaştığı mesajına şöyle devam etti:

Merdan’ı besleyen belediyelere sesleniyorum; aşıları tam mı bunun? Kontrol ettirin!