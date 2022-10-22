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Gündem Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biden'a göz kırpıyorsun
Gündem

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biden'a göz kırpıyorsun

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasındaki Ukrayna sözleri hakkında açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Amerika'ya gidip neden 'Ukrayna'dan yana olmalıyız' diyorsun. Biden'a göz kırpıyorsun, Pentagon'a göz kırpıyorsun. Beni görün diyorsun. Bunu milli bulmuyorum" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 00:40:00 - 2022-10-22 00:42:57
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biden'a göz kırpıyorsun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Amerika'ya gidip neden Ukrayna'dan yana olmalıyız diyorsun. Biden'a göz kırpıyorsun, Pentagon'a göz kırpıyorsun. Beni görün diyorsun. Bunu milli bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Ben ilkeli bir adamım. Kim doğru yaparsa ondan yana olmalıyız. Memleketimin çıkarlarını düşünüyorum! Her şey oy için yapılmaz. Nerden çıktı Ukrayna'yı desteklemek, aklınıza yatıyor mu?"

"Erdoğan'ın tarafsız kalmasını beğeniyorum"

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya politikalarını beğendiğini belirten İnce, "Erdoğan'ın politikalarını beğenmiyorum ama beğendiğim kısmına beğendim diyorum. Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmasını beğeniyorum, doğru buluyorum. Memleketimin yararına buluyorum. Rusya sıkışmış, Batı'yla bağı kesilmiş. Yararlanacaksın bundan. Doğru yapıyor" diye konuştu.

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Yorumlar

deniz HAN

şu tabipler birliği başkanına laf edin o koltukta oturuyor hale sezgin tanrıkulu , canan kaftancıoğlu için tamamen siyaset yasağı gelmeli ülkemin tabipleri fincancıya tepki sert söylem ile kınamalı o koltukta oturmamalı bu konuda yurt genelinde tepki gelmeli doktor kardeşlerimiz bu konuda yani binlerce yıllık TÜRK ORDUSUNA laf edenin ağzını cart diye yırtmalı eyyy canan senin twitlerini de bu millet görüyor defol git artık defolllllllllll o fincancı içeri atılsın yallahhhh benim bizim ordumuz göz bebeğimiz TÜRK ORDUSU ADALETİN TİMSALİDİR bakın burası önemli gavur orduları mazlum cografyada zulümler yaptı abd köpeği yapmadı mı ?? ırakta afganistanda hatta uzakdoğuda vietnamda yahuuu mazlum halk onları görünce evlerine kaçtı AMA AMA TÜRK ORDUSUNU GÖREN MAZLUMLAR NASILDA SARILDI TÜRK ORDUSUNA BİZ MAZLUMLARIN LİDERİYİZ HİÇ BİR  BENİM BİZİM ORDUMUZA LAF EDECEK ALNINI KARIŞLARIZ HADDİNİ BİLECEKSİN FİNCANCI KES SESİNİ KESSSSSS ATIN İÇERİ ATIN BUNU CANANIDA ATIN NE LAN BU

Yaşasın Amerika

Eee ne olmuş bundan sonra böyle biz de AMERİKA yardımı ile iktidara geleceğiz bu ülkede partiler hep aynı yardımla iktidara gelirdi adamlar şimdi bizi seçti hadi geçti Bor un pazarı sürün eşeği Niğde ye
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