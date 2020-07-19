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Gündem

Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na Ayasofya cevabı

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Muharrem Bey herkesin yerine Ayasofya gider" sözlerine cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 12:30:00 -
Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na Ayasofya cevabı

Konuya ilişkin Hürriyet gazetesine konuşan Muharem İnce, "Ben bu partinin gençlik kollarından bu yana her kademesinde görev yapmış birisiyim. CHP kültürünü ve parti terbiyesini iyi bilirim. Onun için partimizin il başkanı ile basın önünde tartışmaya girmem. Takdir kamuoyunun ve partililerin vicdanına aittir." dedi

Ne olmuştu?

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından CHP'li Muharrem İnce, davet gelmesi halinde Ayasofya'nın ibadete açılacağı gün namaz kılmaya gidebileceğini söylemişti.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada, "Davet gelirse Ayasofya'ya namaz kılmaya gider misiniz?” şeklindeki bir soruya "Muharrem Bey herkesin yerine gider" yanıtını vermişti. 

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Yorumlar

iso

 metinerin yediği fırçayı yaz akit
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fitne partisinin her kademesinde fitne çıkarmış yani

M. İnce kaz kafasız biridir; kuş beyinsiz yani..
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