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Muharrem İnce'den ittifak mesajı!

CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaşmasının ardından Muharrem İnce'den flaş bir tweet geldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:54
Muharrem İnce'den ittifak mesajı!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmalar sürerken kendi Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifak konusunda anlaşmasını doğrular nitelikte bir tweet atan Muharrem İnce, 'Benim partim CHP ve rahmetli babamın partisi Demokrat Parti ile İyi Parti ve Saadet Partisi Milletvekili Seçimlerinde ittifak yapmak için anlaştılar. Babamın bugünleri görmesini isterdim.' dedi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 00:54
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