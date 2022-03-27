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Siyaset Muharrem İnce'den 'ittifak' kararı!
Siyaset

Muharrem İnce'den 'ittifak' kararı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 'ittifak' açıklaması geldi. İnce, "Seçimlere tek başımıza gireceğiz. Sloganımız belli; ne cumhur ne millet, tek yol memleket" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 17:12:00 -
Muharrem İnce'den 'ittifak' kararı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Trabzon’a geldi. İnce, CHP’den partisine katılımın olup, olmadığına yönelik soruya “Hangi partiden kaç kişi geldi diye hesap tutmuyorum” cevabını verdi.

İnce, “Şunu söyleyeyim; geçmişte hemen hemen her siyasi partide üye olmuş ya da hiç siyasete bulaşmamış arkadaşlarım var. Seçimlere tek başımıza gireceğiz. Sloganımız belli; ne cumhur ne millet, tek yol memleket. 20 yıllık yorulmuş, bitkin bir iktidar var ama çözüm üretemeyen bir muhalefet de var” diye konuştu.

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