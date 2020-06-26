Muharrem İnce'den ilginç başörtü çıkışı... AK Partili isim ti'ye aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2018 genel seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan ve kaybeden Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı giriştiği kurultay yarışından da mağlup çıktı.

CHP'li İnce bu kez başörtüsü çıkışıyla gündemde

Parti içinde aktif görev verilmemesi nedeniyle sık sık CHP'lilere sitemde bulunan İnce, son yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İnce, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti’den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi. Taş devrindeydik, kadının adı yoktu. Sonra Ak Parti geldi, kadın erkek eşitliğine inanmasalar da kadının adı var oldu üstüne bir de yol yaptılar. Teşekkürler Ak Parti!

AK Partili Bülent Turan, Muharrem İnce'yi ti'ye aldı

İnce'nin sözlerini AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ti'ye alarak cevap verdi.

"Başörtüsü yasağının kalkması cumhuriyete meydan okumaktır"

Oysa İnce başörtüsü konusunda 25 Eylül 2014'te yaptığı konuşmada, "Hükümetin temel eğitim kurumlarında başörtüsünü serbest bırakma kararı, aymazlıktan öte bu sürecin bilinçli biçimde geliştirildiğinin örneklerinden biri olmuştur. Aldığınız karar Cumhuriyet'e meydan okumaktır" demişti.

"Çocukların camiye gitmesi suçtur"

Muharrem İnce 6 Aralık 2005 tarihinde de, öğrencileri camiye götürmesinin devletin laik niteliğine eğitim yoluyla saldırı olduğunu iddia ederek "Bu suçtur. Çünkü bu tür etkinlikler öğrenciyi dini inançlarını açıklamaya zorlamaktır. Velileri öğretmen ve okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırıyorum" demişti.