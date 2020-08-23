Muharrem İnce’den Giresun açıklaması
CHP’li Muharrem İnce, Giresun’da yaşanan sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dün akşam etkili olan sağanak yağışı sonrası Giresun’da sel felaketi yaşandı. Sel felaketinde Dereli ilçesinde dükkânlar etkilendi.
Sel sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi alarak talimat verdi.
Giresun’un yanı sıra Trabzon ve Rize’de de sel yaşandı.
Yaşanan sel felaketi sonrası Muharrem İnce, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Çok konuşulacak açıklamada, "Doğa’ya kafa tutmanın, dere yataklarını imara açmanın, çarpık, plansız yapılaşmanın acı sonuçlarını yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Muharrem İnce, Giresun’da şehit olan askerler, hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.