  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muharrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası
Siyaset

Muharrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında Abdullah Gül hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 23:33:00 - 2021-12-03 00:25:09
Muharrem İnce'den flaş Abdullah Gül iddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muhrarrem İnce, Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programında soruları yanıtladı. Millet İttifakı'nın adaylık tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gül aday iddiası

Gül'ün aday gösterileceğini belirten İnce, "Kılıçdaroğlu vaatlerde bulundu ama adayım demedi. Akşener, "Ben başbakan adayıyım" dedi. Ben en çok aday alan kişinin aday olmasını isterim. Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CUMHUR İTTİFAKI % 65

Keşke A G olsa ERDOĞAN % 65 le tekrar CUMHURBAŞKANI olsun :))
  • Yanıtla
Milli Deniz Topu’nun test atışı başarıyla tamamlandı
Teknoloji

Milli Deniz Topu’nun test atışı başarıyla tamamlandı

Milli Deniz Topu’nun test atışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “ateş serbest” talimatının ardından Konya'da Karapınar Atış Alanında baş..
Bomba gelişmeyi duyurdular... Türkiye'den yeni SİHA'lar satın alacaklar!
Teknoloji

Bomba gelişmeyi duyurdular... Türkiye'den yeni SİHA'lar satın alacaklar!

Fransa’ya yakınlığıyla bilinen "Africa Intelligence" adlı haber sitesi, Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Türkiye’den yeni Bayraktar TB2 SİHA..
İşte Kasımda en çok fiyatı artan sebze
Ekonomi

İşte Kasımda en çok fiyatı artan sebze

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), şehirde kasım ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 28,67 ile sivri biber, en fazla azala..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay