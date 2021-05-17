Muharrem İnce'den CHP'yi terletecek hamle! İçişleri Bakanlığı'na verildi
Koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun idaresindeki CHP'den istifa eden Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra olağanüstü kurultay isteyen ancak CHP Genel Merkezi tarafından talebi karşılanmayan Muharrem İnce, ekibiyle birlikte partiden istifa ederek, 1000 Günde Memleket Hareketi adlı oluşum kurmuştu.
Memleket Hareketi ile birlikte Türkiye'yi gezmeye başlayan İnce, bir yandan da hareketi partileştirmek için çalışmalarına devam ediyordu.
Geçtiğimiz günlerde logosu sosyal medyaya sızan Memleket Partisi'nin resmi kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verildiği öğrenildi.
Parti dilekçesiyle poz verdiler
Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na kurucular kurulu üyeleri Hakkı Akalın, Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Mert Ünlü, Gaye Usluer ve Serkan Ufuk Akgün tarafından ulaştırıldı.
Memleket Partisi heyeti, İçişleri Bakanlığı çıkışında parti dilekçesiyle poz verdi.