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Siyaset Muharrem İnce'den büyük ayıp! Çocuk Arap olunca elini havada bıraktı
Siyaset

Muharrem İnce'den büyük ayıp! Çocuk Arap olunca elini havada bıraktı

CHP’lilik zihniyeti genlerine işlemiş Muharrem İnce’ye yeni parti de yaramadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:31:00 -
Muharrem İnce'den büyük ayıp! Çocuk Arap olunca elini havada bıraktı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, esnaf ziyaretleri sırasında sokakta tanışmak istediği çocuğun Arap olduğunu öğrenince sırtını dönerek yoluna devam etmesi tepki çekti. İstanbul’da partililerle sokakta yürüyen İnce, sokakta gördüğü küçük bir çocukla tanışmak istedi. İnce, kalabalıktan çekinen çocuğa, “N’aber, iyi misin? Gel tanışalım seninle” dedi. Çocuğun bu sözlerden cesaretle elini uzattığı sırada aile üyelerinden biri İnce’ye ‘Arabi, Arabi’ şeklinde Türk olmadıklarını Arap olduklarını söyledi. İnce, bunun üzerine, “Arabi!” diyerek sırtını dönerek yoluna devam etti. İnce’nin küçük çocuğa karşı bu tavırları sosyal medyada gündem olurken tepkilere neden oldu.

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