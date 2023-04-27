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Gündem Muharrem İnce’den bomba iddia! Ali Babacan kime oy verecek?
Gündem

Muharrem İnce’den bomba iddia! Ali Babacan kime oy verecek?

Yeniakit Publisher
2023-04-27 13:49:00 - 2023-04-27 13:58:07

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın bir sosyal medya programında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret etti.

Bir gazetecinin sosyal medya programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumunda İnce'ye oy vermeyeceğine ilişkin iddia edilen sözleri sorması üzerine İnce, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.

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