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Muharrem İnce'den Abdullah Gül resti!

CHP'de 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı konuşulan Muharrem İnce, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili konuştu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:09
Muharrem İnce'den Abdullah Gül resti!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Muharrem İnce, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili "Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm!" dedi.

İşte Alçı'nın yazısının ilgili kısmı:

... Adaylık tartışmalarıyla ilgili son gelişmelere ne dediğini merak ettim, aradım.  CHP’nin nasıl bir aday çıkarması gerektiğiyle ilgili şu esprili tespiti yaptı: “Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26’yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim... Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı...

SOLDAN BİR İSİM ÇIKMALI

Muharrem Bey’e İlhan Kesici’yi hatırlatıp sağı da kapsayacak bir isim arayışına nasıl baktığını da sordum. “İYİ Parti’ye 15 vekil vererek zaten sağ tabanı konsolide ettik. Bundan sonra soldan bir isim çıkarmalı CHP” dedi.

"İKİSİNİN ARASINDA KALSAM ERDOĞAN'A OY VERİRİM"

Günlerdir konuşulan Abdullah Gül formülüne sıra gelince bombayı patlattı: “Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm!”

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:09
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