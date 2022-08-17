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Gündem Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'dan ittifak sorusuna cevap
Gündem

Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'dan ittifak sorusuna cevap

Zafer Partisi lideri Özdağ ve Memleket Partisi lideri İnce, Twitter'da sohbet odasında yaptıkları konuşmada 'ittifak' sorusuna cevap verdiler.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 23:54:00 -

Türkiye, 2023 seçimlerine hazırlanırken bir tarafta AK Parti ve MHP'nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı yer alıyor. Öte yandan CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı masa ise Güçlendirilmiş Parlementer Sistem ve olası bir ortak aday konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Başka ittifaklar kurulabilir

Öte yandan diğer partiler de ittifak konusunda çalışmalarını devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Üçüncü ittifak 15 - 20 gün içerisinde ilan edilecek" dedi. Bir başka cephede ise Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin ittifakı gündemde.

İttifak sorusuna cevap

Memleket Partisi Muharrem İnce ve Zafer Partisi Ümit Özdağ, sosyal medya platformu Twitter'da bir sohbet odasında bir araya gelerek kullanıcılarla buluştu. Özdağ ve İnce'ye ısrarla iki parti arasındaki olası bir ittifak ihtimali soruldu.

Özdağ: Türkiye seçim ortamına girdi

Özdağ, "Sürekli arkadaşlar Sayın Genel Başkanı sıkıştırıyormuş Zafer Partisi ile Memleket Partisi arasında bir ittifak var mı diye. Daha Türkiye seçim ortamına girmedi. Onun çok ötesindeyiz hala. Ama tabii ki Memleket Partisi'yle de milli çizgide duran bütün partilerle de zaman zaman görüş alışverişinde bulunuyoruz. Sayın İnce, kurmaylarıyla birlikte Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Önemli bir meseleyi Türkiye'nin gündemine getirdi. Biz de Zafer Partisi olarak Memleket Partisi'ni ziyaret ettik. Konuştuk, baş başa görüşmelerimiz de oluyor. Özetle, medeni bir siyasal iletişimi ayakta tutuyoruz, Türkiye için ne ihtiyaç varsa onu yapmanın mücadelesini veriyoruz, vereceğiz." dedi.

İnce: Gizli görüşmelerimiz yok

Bu sözlere yanıt olarak Muharrem İnce ise "Vatandaşlarımız bilsinler, bizim gizli kapaklı görüşmelerimiz yok. Milli bir çizgide, ülkemizin çıkarına, omurgalı, siyasi çalışmaları milletimiz gözü önünde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

İki faşist ortodoks

Biri dağıstan biriside yunan ortodoksu. Başka bir şeye kafaları çalışmadığından faşistlikten başka bir şey bilmiyorlar.

Bdr

Korler sağırlar birbirini agirlar
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