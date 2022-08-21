Muharrem İnce ve Ümit Özdağ bombası patladı! Yeni bir ittifak daha kuruluyor

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi, Ümit Özdağ’ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi ve Remzi Çayır’ın genel başkanı olduğu Milli Yol Partisi ile sürekli görüştüklerini, ittifak çalışmalarında sona geldiklerini belirten Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu’na göre bu partilerin çıkış noktaları, “Türkiye’nin iki ittifaka, Cumhur İttifakı ve altılı ittifaka mahkûm olmaması.”

Cumhur İttifakı ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması kapsamında oluşan altılı masaya yönelik eleştirilerini dile getiren Serdaroğlu, “İki ittifakın da Türkiye’nin milli çıkarlarına uygun davranacaklarına, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine sahip çıkacaklarına dair çok ciddi kuşkularımız var. Kuşkudan da öte bulgularımız var” dedi.