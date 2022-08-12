Muharrem İnce ve Merdan Yanardağ’ın şerefi, CHP ve İyi Parti ile Tuncay Özkan’ın parası!

CHP’den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi Genel Başkanı olarak medyada hak ettiği yeri bulamadığını düşünüyor Muharrem İnce… Kendince haklı; CHP’nin Cumhurbaşkanı adayıydı, şimdi ise CHP medyasında ağır bir ambargo uygulanıyor kendisine…

Denizli’de konuşan İnce, “Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İyi Parti!den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarını bile söylerim” demiş.

Ardından sosyal medya için bir video çeken İnce, “Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zar kendine ‘gazeteci’ diyor. Bugün bir twit atmış, demiş ki ‘Muharrem İnce’yi bu sistem buruşturup attı’. Yenilen bir adam bir miktar buruşur, doğru” dedikten sonra eline 200 TL alıp buruşturarak “Değerine bakıyorum yine 200 lira, hafif bir ütüyle düzelir. Buruştuk diyelim, milletimiz bizi ütüler, düzeliriz. Yanardağ sen mangırsın mangır, ütü de tutmazsın” demiş.

İnce, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Uyanık, tetikçiliği bırak!”

“Ben şerefim üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Parti’den para alıyorsun. . Semde şeref varsa yemin et bakalım almadığına… Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık… Önce bunu açıkla, tetikçiliği bırak!”

Suçlamalar ağır mı ağır!

Merdan Yanardağ’ın şerefinden bahsediyor!

Ancak İnce’nin sözlerini anlamak babından kısaca CHP’nin medya ile ilişkisini hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.

CHP’nin medya ile ilişkisi

CHP’nin medya ile ilişkisi her daim tanımlaması zor bir başlık oldu gazeteciler açısından... AK Parti’nin 2000’li yılların başlarında iktidara geldiği dönemleri hatırlıyorum; internet medyasının henüz doğum sancıları yaşadığı yıllar Yeni Şafak ve Akit/Vakit hariç bütün medya CHP şakşakçısıydı… Cumhuriyet ve Gözcü gibi gibi ağır AK Parti düşmanı gazetelerden tutun da Radikal’inden Milliyet, Hürriyet, Posta, Sabah, Takvim gibi büyük medya holdinglerine kadar bütün medya CHP şakşakçısıydı. Gençler bugün sosyal medya çağında bunu idrak edemez. (Gençler, Twitter ve Facebook/Instagram’ın sahiplerinin CHP’ye destek açıklaması yaptıklarını düşünün)

Bütün medyanın zaten CHP’li olduğu yıllarda CHP’nin kendi gazetesini, kendi televizyonunu kurmasının pek mantığı olmazdı…

Neden sonra, AK Parti’nin bitmek bilmeyen seçim zaferleri sonunda (biraz da Gezi ruhu’nun etkisiyle) CHP, Halk TV ile medya atılımına girdi. Bu yıllar AK Parti’nin medyada nisbeten güçlendiği yıllardı…

Halk tv, KRT, Sözcü, Aydın Doğan!

Halk tv’ye paralel olarak KRT geldi. 2007 yılında Aydın Doğan’ın Gözcü gazetesinin kapatılmasının hemen ardından Sözcü gazetesi çıkarıldı; Aydın Doğan’ın kovduğu gazetecilerle bu gazete büyütüldü. Ve nice internet sitesi…

Bütün bu medya projeleri aslında CHP Genel Merkezi’nden idare edildi. Tuncay Özkan’ın özellikle KRT’ye milyonlarca dolar akıttığı biliniyor.

Geçmişi 2-3 yıl öncesine dayanan Tele 1 ise Merdan Yanardağ’ın öncülüğünde biraz da CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun maddi ve manevi gölgesi altında yeşerdi.

Yani şu;

CHP ve İyi Parti’den para alan ne sadece MerdanYanardağ, ne de Tele 1…

İyi Parti’nin Yeniçağ ile maddi ilişkisi bile ayrı bir yazı konusu…

Hergün ülkedeki medya düzeninden, basın özgürlüğünden bahseden CHP ve Türkiye solunun, medya ile ilişkisini kısaca anlatmaya çalıştım…

Bunların yarısı AK Parti medyasında yaşansa kıyamet kopar.

Ama CHP ve sol medya arasında yaşanınca normal karşılanıyor.