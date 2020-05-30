Muharrem İnce, ucuz şovuna Twitter'dan devam etti
Katıldığı televizyon programının İstanbul'un Fethi etkinliğinde açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlanması üzerine çıldırıp yayını terk eden CHP'li Muharrem İnce, şovunu Twitter'dan sürdürmeye çalıştı.
CHP'li Muharrem İnce katıldığı televizyon programının İstanbul'un Fethi etkinliğinde açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlanması üzerine ucuz bir şova kalkışarak yayını terk etti.
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler de kullanan Muharrem İnce, gündeme gelmek için yaptığı ucuz şovunu Twitter'dan şu ifadeleri kullanarak sürdürmeye çalıştı:
"Korkmuyorum, siz de korkmayın."