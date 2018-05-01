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Muharrem İnce suskunluğunu bozdu!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 22:17
Muharrem İnce suskunluğunu bozdu!

Sol yanlı yayın yapan Çağdaş Ses’e  konuşan CHP’li İnce;  "Partim beni aday yaparsa sırtımdaki teri hiç soğutmayacağım. Yorulmak bilmeyeceğim. Faşizmden, baskıdan,  zulümden, adaletsizlikten; kurtuluşu kolektif bir ruhla memleketin her zerre toprağında hiçbir ayrım yapmadan gece gündüz örgütleyeceğiz." dedi…

Kendisi aday gösterilmezse tavrı ne olur sorusunu da yanıtlayan CHP’li İnce; "Bu mücadele isimleri aşan bir mücadele.  Partimin adayı kimse; Genel Başkanımız kimi aday gösteriyorsa benim de adayım odur. Sanki kendim adaymışım gibi çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 22:17
  1. muharrem ince chp
  2. CHP

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