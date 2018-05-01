Muharrem İnce suskunluğunu bozdu!

Sol yanlı yayın yapan Çağdaş Ses’e konuşan CHP’li İnce; "Partim beni aday yaparsa sırtımdaki teri hiç soğutmayacağım. Yorulmak bilmeyeceğim. Faşizmden, baskıdan, zulümden, adaletsizlikten; kurtuluşu kolektif bir ruhla memleketin her zerre toprağında hiçbir ayrım yapmadan gece gündüz örgütleyeceğiz." dedi…

Kendisi aday gösterilmezse tavrı ne olur sorusunu da yanıtlayan CHP’li İnce; "Bu mücadele isimleri aşan bir mücadele. Partimin adayı kimse; Genel Başkanımız kimi aday gösteriyorsa benim de adayım odur. Sanki kendim adaymışım gibi çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.