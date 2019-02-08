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Muharrem İnce sert konuştu! "CHP Genel Merkezi'nin yanlışları Ağrı Dağı'nı aştı"

Yalova'da partisinin Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Muharrem İnce, "CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum" dedi.

08 Şubat 2019 Cuma 20:26
Muharrem İnce sert konuştu! "CHP Genel Merkezi'nin yanlışları Ağrı Dağı'nı aştı"

Yalova'da CHP Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'in seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Muharrem İnce, burada konuşma yaptı. İnce, partililerin CHP'ye küsmemesi gerektiğini söyledi.

"Yanlışlar Ağrı Dağı'nı aştı"

CHP Genel Merkezi'nin birçok yanlış yaptığını söyleyen İnce, "Bakın önce şuradan başlayalım; beni aday yapmadılar başka partiye giderim, yok öyle bir şey. Ben hiçbir yere gitmem, siz de gitmeyeceksiniz, küsmeyeceksiniz, yüksünmeyeceksiniz, devam edeceksiniz. Küsersen Cumhuriyet kaybeder. Öbür türlüsü de en fazla sen kaybedersin. CHP Genel Merkezi'nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Ben bir oy fazla almaya çalışıyorum. Belediye meclis üyeliklerini, MYK uhdesine almaya karışırsan yanlış yaparsın. 'Bunları yapmayın' diyorum ama aile içindeki tartışmaları da sokağa taşımayalım. Şimdi işimize bakalım biz. Biz bu seçimleri kazanmaya bakalım. Gece- gündüz demeden her bir yere gitmeye çalışıyorum. 31 Mart akşamına kadar hangi arkadaşım davet ederse gücümün yettiğince, günde 4 saat uyku bir insana yeter zaten. Dün gece saat 01.00'de geldik Manisa'dan. Yarın Ankara'nın ilçelerindeyiz, Kalecik, Elmadağ'dayız. Yarın oralardayız. Devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muharrem İnce, CHP Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler'e başarılar diledi. İnce, Güler ile birlikte seçim irtibat ofisinin açılış kurdelesini kesti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 20:26
  1. Manisa
  2. Ankara
  3. Ağrı
  4. Muharrem İnce
  5. CHP
  6. Yalova
  7. sert sözler
  8. CHP Genel Merkezi

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  • Kürşad YALÇIN Kürşad YALÇIN 13 dk önce
    Senin gibi itici tiplere gerek yok Tayyip 2 eyyy meyy eyyy mey tayyipin kopyası bak imamogluna tertemiz bak mansur yavas a tertemiz Sen geç muarrem o işleri geçBu ulke RTE kutuplastirmalarindan cok kaybetti apoleti sokecem dedin sökemedin hain ilan edildin amma afrin kahrami temel pasanin apoletlerini megriciler kripto fetocular söktü sessiz sedasız

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