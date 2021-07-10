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Gündem Muharrem İnce rozet taktı, CHP'liler saldırdı
Gündem

Muharrem İnce rozet taktı, CHP'liler saldırdı

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ne katılan ve rozetini Muharrem İnce'nin taktığı Bursa'nın Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Er'in saldırıya uğradığı öğrenildi. Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 17:38:00 -
Muharrem İnce rozet taktı, CHP'liler saldırdı

CHP'den ayrılarak arkadaşlarıyla birlikte Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce ile CHP Genel Merkezi arasındaki tartışma dozu, giderek sertleşiyor. İnce, parti açılışlarında 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı, CHP'ye sert biçimde yüklenmişti.

Rozetini Muharrem İnce taktı

Bir yandan da CHP'den Memleket Partisi'ne katılımlar devam ediyor. CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan ve rozetini Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin taktığı Mehmet Er'in önceki gece, CHP gençlik kolları üyeleri tarafından darp edildiği iddia edildi. Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi'nde iki kişi, yolunu kestikleri ve sözlü sataşmada bulundukları Er'i darbetti.

Burnu kırıldı, başına dikiş attılar

Burnu kırıldığı ve başına aldığı darbe sonucu kafasına dikiş atıldığına yönelik darp raporu alan Er, Mudanya Belediyesinde çalıştığı öğrenilen H.Ö. İle O.T'den şikayetçi oldu.

CHP'li İnce'yi alkışlayan genci görevden almıştı

Memleket Partisi il ve ilçe yöneticileri, konunun takipçisi olduklarını belirterek, saldırıyı kınadı. Diğer yandan, Muharrem İnce'nin Nazilli ziyaretinde otobüsünü durdurup konuşma yaptığı sırada kendisini CHP Nazili İlçe Başkanlığı binasından alkışlayan Uğur Koçak, gençlik kollarındaki görevinden alınmıştı.

Koçak, geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi'ne katıldığını ve bundan sonra Memleket Partisi çatısı altında siyaset yapacağını aktardı.

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