Muharrem İnce, rotayı İç Anadolu’ya çevirdi

Memleketi karış karış gezmeyi sürdürdüğünü belirten İnce daha sonra Niğde’ye geçti. Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Niğde’yi ziyaret etti. İstasyon Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Muharrem İnce, bir gazetecinin “parti kurma ihtimaliniz olduğu söyleniyor” demesi üzerine, şunları söyledi: “Biz milleti dolaşıyoruz. Şu anda herhalde 27’nci vilayeti gezdik. Buradan Adana’ya geçeceğiz. Milleti bir dinleyelim bakalım, millet bize ne diyecek. Memleket hareketi olarak millete 3. bir yol olmaya çalışıyoruz.”