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Muharrem İnce rezil oldu! Bakın ilk vaadi ne

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına başlayarak ilk vaadini açıkladı. CHP'nin 2008 yılında öğrencilere verilen bursları iptal ettirdiğini unutan İnce, 19 Mayıs ve 29 Ekim'de öğrencilere 500 lira burs vereceğini söyledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:27
Muharrem İnce rezil oldu! Bakın ilk vaadi ne

CHP Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce,"19 Mayıs ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 TL para vereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu vereceğim." dedi.

CHP BELEDİYELERİN BURSLARINI İPTAL ETTİRDİ

2004 yılında CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne dava açması sonucu 2008 yılında belediyelerin yüksek öğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermesine olanak tanıyan düzenleme iptal edilmişti. Şimdi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk iş olarak öğrencilere burs vereceğini söyledi. Şimdi ise Bursları iptal ettiren CHP'nin adayı İnce'nin ilk vaadi olarak öğrencilere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 TL burs vereceğini söylemesi manidar bulundu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:27
  1. CHP Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • abdoabdo1 sa önce
    hayır rakı ve içki fiatlarını düşürecekmiş
  • bolmeulkeyiakitbolmeulkeyiakit1 sa önce
    Arkadaslar gidin mahkeme kararini okuyun chp neden o kanunu mahkemeye vermis okuyun ona gore karar verin, anayasaya karsit maddeler varmis ki iptal edilmis. anayasamiz cumhuriyeti demokrasiyi korur. Bu akite inanmayin
  • AliAli1 sa önce
    Verme gayesi o günlerde gençlerin meyhanelere gidip içip atalarını yadetmesi mi?
  • alinumanoglualinumanoglu2 sa önce
    he tabi rezil rüsva oldu haklısınız.
  • hakanhakan2 sa önce
    Nasıl rezil olmuş inanamıyorum. Kandırılmıştır.
  • ÇapanogluÇapanoglu2 sa önce
    Allah bunlara fırsat vermesin...
  • BAL-KESBAL-KES2 sa önce
    AH BE HACI , BU İŞ MİKROFONLARDA BAĞIRIP ÇAĞIRMAYA BENZEMEZ ,....."BİRİLERİNİ TAKLİT EDECEĞİNE KENDİNİ TEKRAR ET"
  • bozkurt1071bozkurt10711 sa önce
    Niye rezil olsunki verir chp nin geçen seçim vaadlerini şimdi akp veriyorya
  • salihlilisalihlili2 sa önce
    İNTİBAKI veren seçimi alır.10 milyon seçmen ...davutoğlunu gönderdi..İNTİBAK netuhafki muhalefetin bile gündeminde değil..çok tuhaf....
  • Hakim.Hakim.2 sa önce
    Bir.fırıldak.gitti.birfırildak.geldi
  • Hasan aktunçHasan aktunç1 sa önce
    Bu seçimde oyum sayınMuharrem İnce ye
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