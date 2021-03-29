Muharrem İnce partiyi kurdu mu? Muharrem İnce parti ismi logosu belli mi?

Memleket Hareketi başlatarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden eski Yalova Muharrem İnce, Ankara’da Çankaya Çetin Emeç semtinde bulunan ve inşaatı süren parti genel merkezinde inceleme yaptı. Muharrem İnce, parti genel merkezinin mütevazı bir bina olduğunu, bir yıllık kirasını ödediklerini, giderlerini kurucu üyeler ile karşılayacaklarını söyledi.

Muharrem İnce partiyi ne zaman kuruyor?

İnce, nisanda partiyi kuracaklarını belirterek, “Kurucular ve yüksek disiplin kurulu ile birlikte nisan ayı içerisinde İçişleri Bakanlığına başvuracağız. Resmi kuruluş farklı bir şey, açılış toplantısı yapmak başka bir şey, açılışımızı bayramdan sonra yapacağız. Ramazan ayı içerisinde açılış yapmayı düşünmüyoruz. Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı’na yapacağız. Tüzüğümüzü, programımızı vereceğiz. Yine nisan ayı içerisinde partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız” ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'nin kuracağı partinin genel merkez binası

Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu ne?

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adı netleşti. İnce, yeni partisine memleket, adalet, vicdan, ve iş kavramlarının baş harflerinden oluşan "Mavi" adını koydu. Sloganı da "Memleket hareketi, Türkiye bereketi" oldu. Partinin Atatürkçü çizgide olacağını açıklamıştı İnce. Mavi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerine atıf yapıldı. CHP'den bazı milletvekilleri istifa ederek Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçtiklerini söylemişlerdi. CHP teşkilatlarında da çok sayıda üye istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketine katılmışlardı.