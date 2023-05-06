Muharrem İnce, o soruya cevap verdi! İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek?

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalamaması durumunda hangi adayı destekleyeceğini açıkladı. İnce, "Gereğini yaparım zamanı gelince" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

"Seçim ilk turda biter mi?" sorusu üzerine İnce, "Benim gördüğüm ikinci tura kalıyor." dedi.

"Şansınızı nasıl görüyorsunuz ikinci tur için?" sorusuna İnce, siyasette 24 saatin çok uzun bir süre olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

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"8 istemeden 5'i alamazsın, 5 istemeden 3'ü alamazsın. Siyaset yoğun emek gerektiren bir iştir. Bir iddia, ikna işidir. Siyaset tehdit işi değildir. Siyaset 'çekil' deme işi değildir. İkna edeceksin. O tabanı, o seçmeni ikna edeceksin, gönlünü alacaksın, onları incitmeyeceksin, onlara hakaret etmeyeceksin. Lazım olur sana onlar. Onların gönlünü kazanacaksın. Yani Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? 'C' diyemiyor muyuz? 'C' dersek bölücü müyüz? Seçenekler arasında bir tercihtir demokrasi."

İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek?

"İkinci turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışırsa tavrınız ne olacak?" sorusu üzerine İnce, birinci turu görmeden ikinci turu konuşmamak gerektiğini ifade ederek, "Memleket Partisi'nin üyeleri genelde gençlerden, üniversite mezunu insanlardan oluşuyor. Bunlar aklı başında insanlar ve gereğini yapacaklardır. O konuda bir kuşkum yok." diye konuştu.

İnce, "İkinci tura kalması halinde siz oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu, "Ben gereğini yaparım zamanı gelince merak etmeyin. Bizim ne yapacağımızı da tahmin eder bütün millet zaten. Herkes tahmin eder benim ne yapacağımı. Bu konuda bir kuşku yok." şeklinde yanıtladı.