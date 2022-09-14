  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muharrem İnce, o "lidercik"le buluştu! Tutmayın küçük enişteleri
Siyaset

Muharrem İnce, o "lidercik"le buluştu! Tutmayın küçük enişteleri

2023 seçimlerinde Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi gibi oy oranı bindelik dilimlerle ölçülen partilerle ittifak yapabileceği iddia edilen Muharrem İnce, sürpriz bir şekilde BTP lideri Hüseyin Baş'la bir araya geldi. Görüşmenin, İnce'nin katıldığı bir programda "Hüseyin Baş'la hiç tanışmadım" sözlerinin ardından organize edildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 10:59:00 -
Muharrem İnce, o "lidercik"le buluştu! Tutmayın küçük enişteleri

 

2023 seçimlerine artık çok kısa bir süre kalmasıyla birlikte ittifaklar da şekillenmeye başladı. 

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ile ilgili de birçok ittifak iddiası var. Bunlar arasında en güçlü olanı ise ırkçı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ve Haydar Baş'ın kurduğu Bağımsız Türkiye Partisi ile ilgili olanları. Ancak İnce, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için "Hiç tanışmadım" dedi.

 

İnce'nin bu sözlerinin ardından ise Hüseyin Baş tarafından İnce'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Söz konusu ziyaret, "Körler sağırlar birbirini ağırlar. Cirminiz kadar yer yakarsınız" sözlerini akıllara getirdi. 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23