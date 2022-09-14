Muharrem İnce, o "lidercik"le buluştu! Tutmayın küçük enişteleri

2023 seçimlerine artık çok kısa bir süre kalmasıyla birlikte ittifaklar da şekillenmeye başladı.

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ile ilgili de birçok ittifak iddiası var. Bunlar arasında en güçlü olanı ise ırkçı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ve Haydar Baş'ın kurduğu Bağımsız Türkiye Partisi ile ilgili olanları. Ancak İnce, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için "Hiç tanışmadım" dedi.

İnce'nin bu sözlerinin ardından ise Hüseyin Baş tarafından İnce'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Söz konusu ziyaret, "Körler sağırlar birbirini ağırlar. Cirminiz kadar yer yakarsınız" sözlerini akıllara getirdi.