Muharrem İnce, o "lidercik"le buluştu! Tutmayın küçük enişteleri
2023 seçimlerinde Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi gibi oy oranı bindelik dilimlerle ölçülen partilerle ittifak yapabileceği iddia edilen Muharrem İnce, sürpriz bir şekilde BTP lideri Hüseyin Baş'la bir araya geldi. Görüşmenin, İnce'nin katıldığı bir programda "Hüseyin Baş'la hiç tanışmadım" sözlerinin ardından organize edildiği öğrenildi.
2023 seçimlerine artık çok kısa bir süre kalmasıyla birlikte ittifaklar da şekillenmeye başladı.
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ile ilgili de birçok ittifak iddiası var. Bunlar arasında en güçlü olanı ise ırkçı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ve Haydar Baş'ın kurduğu Bağımsız Türkiye Partisi ile ilgili olanları. Ancak İnce, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için "Hiç tanışmadım" dedi.
İnce'nin bu sözlerinin ardından ise Hüseyin Baş tarafından İnce'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Söz konusu ziyaret, "Körler sağırlar birbirini ağırlar. Cirminiz kadar yer yakarsınız" sözlerini akıllara getirdi.