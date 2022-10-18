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Gündem Muharrem İnce, o kanalların maskesini düşürdü! Vay anasını sayın seyirciler
Gündem

Muharrem İnce, o kanalların maskesini düşürdü! Vay anasını sayın seyirciler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ekranlarında kendisini görmezden gelen muhalefet medyasını eleştirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 13:09:00 -
Muharrem İnce, o kanalların maskesini düşürdü! Vay anasını sayın seyirciler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ekranlarında kendisini görmezden gelen muhalefet medyasını eleştirmeye devam ediyor.

Fox TV'de konuşan İnce, Halk TV, TELE1 ve KRT TV'nin CHP tarafından fonlandığını ifade ederek "Mesela Halk TV'de benim hiçbir haberimi göremezsiniz. TELE1'de, KRT'de hiçbir haberimi göremezsiniz. Ölürsem belki bir gün yaparlar. Haber yapamazlar, çünkü parasını keserler. Çünkü bunlar demokrat medyaymış. Geçiniz bunları" dedi.

 

 

 

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